Destaques 15/07/2021 17:24 Equipes do Batalhão Ambiental e da Sema embargam garimpo ilegal em Aripuanã e aplicam multa de R$ 750 mil Equipes do Batalhão de Proteção Ambiental e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) identificaram nesta quarta-feira (14.07) um garimpo ilegal e pleno funcionamento, na cidade de Aripuanã (a 1.002 km de Cuiabá). A descoberta foi possível a partir de imagens obtidas pelo Satélite Planet, sistema de detecção de desmatamento em tempo real de alta resolução da Sema-MT. No local, vários barracos estavam montados e havia indício de desocupação recente em uma área totalmente devastada. Na ação, foram apreendidos um trator escavadeira hidráulica e seis motores bombas estacionários.. Foram lavrados autos de inspeção, infração e apreensão, além de termos de depósito e inutilização do maquinário apreendido. O valor da multa foi estipulada em R$ 750 mil. Um homem de 47 anos foi caracterizado no boletim de ocorrência. Serviço A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 08000.65.3939. Nesse número, sem custo de ligação, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.

