Destaques 16/07/2021 09:42 Alta Floresta: Motociclista adolescente fica ferido após bater na traseira de caminhão Fotos Reprodução / Arhy Santos Anoticia Digital MT O acidente foi registrado as 21h na avenida Ludovico da Riva Neto, centro de Alta Floresta, envolvendo uma motocicleta e um caminhão. O motociclista, menor de idade, foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin pelo Corpo de Bombeiros, com fratura em um dos braços.

Conforme registro da Polícia Militar, o motociclista se chocou na traseira do caminhão nas proximidades de um restaurante. O motorista do caminhão relatou que realizaria uma conversão, quando ouviu o impacto. O motociclista recebeu os primeiros atendimentos e ficou sob cuidados médicos com fratura no braço esquerdo.

O condutor do caminhão foi liberado, a motocicleta apreendida e o caso registrado para as devidas providências.

