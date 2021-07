Uma caminhonete utilizada para dar fuga aos 12 criminosos envolvidos no roubo das Cooperativas de Crédito Sicredi e Sicoob em Nova Bandeirantes foi apreendida, na tarde de quarta-feira (14.07), pelas equipes da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e Delegacia de Alta Floresta.

A apreensão do veículo ocorreu durante continuidade as diligências para apurar o roubo ocorrido no dia 04 de junho na modalidade Novo Cangaço. A caminhonete Ford F-1000 apresentou defeito durante a fuga e foi localizada em uma madeireira em Alta Floresta.

No esquema da fuga, o veículo foi posicionado após a ponte onde foi queimada uma caminhonete Toyota Hilux. De lá, os suspeitos partiram para o acampamento, porém o veículo F-1000 teve uma falha mecânica e os ocupantes tiveram que descer e caminhar a pé até o ponto de apoio.

O motorista da caminhonete Romaro Batista de Oliveira, que morreu no confronto com a equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) no dia 10 de junho, foi identificado como organizador e apoio logístico para fuga e extração do bando do acampamento.

Após a caminhonete apresentar a falha mecânica, o suspeito voltou para Alta Floresta e no dia seguinte contratou um guincho que deixou o veículo em uma oficina para arrumar. Quando o suspeito retornou ao acampamento com o comparsa Luiz Melek com novos mantimentos e para tentar fazer a primeira retirada de criminosos, ocorreu o confronto com a Polícia Militar.

A caminhonete ficou na oficina e quando o mecânico descobriu que pertencia ao grupo criminoso e deixou em uma madeireira de Alta Floresta, onde foi realizada a apreensão do veículo, que foi apreendido e encaminhado para a delegacia.