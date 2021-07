Destaques 17/07/2021 06:19 Arão Leite/J. Cidade Polícia acredita que dois assaltantes ainda estejam na mata em Nova Bandeirantes Foto: Reprodução á uma semana o Bope prendia no Distrito de Japuranã o bandido Salvador dos Santos Portela, 50 anos, apontado por integrar o bando do Novo Cangaço, que roubou, no dia 4 de junho último, duas agências bancárias em Nova Bandeirantes. Mas as forças de segurança acreditam que ele andava junto com outros dois indivíduos e que esses ainda estariam embrenhados na mata.

Quando preso, Salvador Portela estava dentro de uma panificadora. Mas antes fora visto e fotografado por testemunhas quando ele transitava no meio da rua, de bermuda e camiseta, calçando coturno, carregando uma garrafa de água. A atitude suspeita levou populares a chamar a polícia e o Bope logo chegou para abordar e prender o elemento que apontou dentro de uma mata, onde estava uma grande mochila, cheia de dinheiro dos bancos, muita munição de vários calibres, roupas camufladas, além de duas espingardas calibre 12.

O bandido, conforme levantamentos, teria sido recrutado no estado do Pernambuco por um dos líderes do bando, já morto em confronto. Contou que todos se reuniram num local, cometeram os crimes, mas que somente um grupo voltou diretamente ao mesmo ponto. Teria contado ainda sobre a missão de cada um dentro da prática criminosa e que o valor roubado seria dividido em partes iguais. Ele tinha mais de R$ 40 mil reais, além de coletes balísticos. Mas a polícia quer saber onde estão os outros dois elementos que estavam com ele, que fugiram depois de um confronto com mortes de suspeitos.

Informações em Bandeirantes são de que Salvador ficou para trás ou separou dos outros dois e que pelo menos mais um estaria no mínimo ferido. As forças de segurança seguem fazendo o cerco.

Uma caminhonete velha, que seria de um dos mortos em confronto, foi encontrada e se encontra com mais outro veículo, na Delegacia Regional de Alta Floresta. A F1000 bem deteriorada seria usada para a fuga de parte do bando. Uma fonte chegou a revelar que os ladrões sairiam de dois em dois, como se fossem trabalhadores de fazenda, mas o carro quebrou e foi necessário pegar outra. “Foi quando o plano deles começou a dar errado”, revelou a fonte.

