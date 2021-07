Destaques 17/07/2021 08:01 Polícia Militar de Nova Monte Verde encontra 51kg de Cocaína em Amarok O produto foi apreendido na noite desta sexta-feira (16) após abordagem policial em uma caminhonete na rodovia MT-208 próximo ao município de Nova Monte Verde. A abordagem se deu em virtude das barreiras militares realizadas desde o último dia 04 de julho após o assalto em Nova Bandeirantes.

A caminhonete Amarok seguia sentido ao município de Nova Monte Verde, ao ser abordado, o condutor informou que estaria em deslocamento para negociar madeiras. Não sabendo precisar medidas nem nomes de madeira, disse residir em Alta Floresta, informando endereço em bairro não existente no município.

Diante os desencontros na narrativa do condutor do veículo, ele foi conduzido até o 3° Pelotão da PM em Nova Monte Verde, onde uma busca foi realizada no veículo e na parte interna da carroceria do veículo foram localizados 50 "tijolos" de substância análoga a pasta base de cocaína. Um aparelho celular que servia de GPS foi apreendido no painel do veículo, com endereço de saída e de chegado ao local onde o produto seria entregue.

O suspeito foi conduzido a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências. O caso foi registrado como tráfico ilícito de drogas.

Voltar + Destaques