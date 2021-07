A Polícia Militar de Mato Grosso informou a demissão de dois praças da Corporação em publicação da última sexta-feira (2). Um deles, o cabo PM P.R.S.O, já foi condenado a 4 anos de prisão em regime fechado por receptação de bens roubados de moradores de Alta Floresta (800 KM de Cuiabá) – incluindo objetos que pertenciam a outros policiais militares.

A publicação que informa a demissão do cabo da Polícia Militar revela a ocorrência de transgressão ao Estatuto dos Militares de Mato Grosso (Lei Complementar nº 555/2014), da Estrutura e Organização Básica da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar nº 386/2010), e do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (RDPMMT). Em janeiro de 2018, P.R.S.O foi condenado pelo juiz da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar, Wladys Roberto do Amaral.

Lei mais: Cabo da PM de Alta Floresta é condenado a 4 anos de prisão por receptar produtos furtados de colegas

A condenação teve início com a prisão do cabo PM após ser flagrado dirigindo um veículo embriagado. Em sua casa, a PM encontrou um televisor, aparelhos de som, cofres e outros bens.

Pelo menos dois policiais militares reconheceram que alguns dos objetos encontrados na casa de P.R.S.O eram seus, em razão de terem sido vítimas de roubos. Os crimes ocorreram entre os anos de 2016 e 2017