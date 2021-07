Destaques 19/07/2021 06:40 Redação I Nativa News Alta Floresta: Funcionário tem malote roubado em caixa eletrônico Foto: Reprodução A vítima é um homem de 25 anos que relatou à Polícia Militar de Alta floresta que foi surpreendido por um indivíduo armado, que anunciou o roubo e levou mais de R$ 14 mil que deveria ser depositado. O roubo aconteceu por volta das 11h40 no caixa eletrônico da agência Santander do município. Conforme registro da polícia, o homem deveria depositar o valor de R$ 14.300,00, valor este da empresa onde trabalha. Quando estava no caixa eletrônico foi abordado por um homem moreno, magro de estatura mediana, que de arma em punho anunciou o roubo, tomando rumo ignorado em seguida. O caso foi registrado e deve ser investigado.

