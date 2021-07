Destaques 19/07/2021 15:07 Concurso do Banco do Brasil: veja locais das vagas e das provas O edital do concurso Banco do Brasil foi divulgado com a oferta de 2.240 vagas imediatas e 2.240 para formação de cadastro de reserva, todas destinadas a candidatos de nível médio na carreira de escriturário. As oportunidades se dividem entre diversos estados do Brasil e o Distrito Federal. Neste edital, a carreira de escriturário recebeu novas especialidades e a distribuição das vagas será feita conforme abaixo: Escriturário – Agente Comercial, mais 2 mil de cadastro reserva, para atuação nas unidades de negócios em todos os estados e no Distrito Federal; 2 mil vagas paramais 2 mil de cadastro reserva, para atuação nas unidades de negócios em todos os estados e no Distrito Federal;

Escriturário – Agente de Tecnologia, e outras 240 para cadastro de reserva, com foco em Conhecimentos de TI, para vagas somente no Distrito Federal. 240 vagas de, e outras 240 para cadastro de reserva, com foco em Conhecimentos de TI, para vagas somente no Distrito Federal. Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva e discursiva na data provável do dia 26 de setembro. A remuneração inicial é de R $3.022,37. Concurso Banco do Brasil: vagas no Mato Grosso 1. Vagas : Alta Floresta – MT, Apiacás – MT, Aripuanã – MT, Carlinda – MT, Cláudia – MT, Colíder – MT, Colniza – MT, Cotriguaçu – MT, Guarantã do Norte – MT, Itaúba – MT, Juara – MT, Juína – MT, Marcelândia – MT, Matupá – MT, Paranaíta – MT, Peixoto de Azevedo – MT, Porto dos Gaúchos – MT, São José do Rio Claro – MT, Sinop – MT, Tabaporã – MT, Terra Nova do Norte -MT, Nova Monte Verde – MT, Nova Canaa do Norte – MT

Local de provas : Sinop

2. Vagas: Brasnorte – MT, Campo Novo do Parecis – MT, Campos de Júlio – MT, Comodoro – MT, Diamantino – MT, Feliz Natal – MT, Gaúcha do Norte – MT, Ipiranga do Norte – MT, Lucas do Rio Verde – MT, Nova Mutum – MT, Nova Ubiratã – MT, Paranatinga – MT, Sapezal – MT, Sorriso – MT, Tapurah – MT, Vera – MT, Nova Maringá – MT

Local de provas : Lucas do Rio Verde

3. Vagas : Água Boa – MT, Barra do Garças – MT, Campinápolis – MT, Canarana – MT, Confresa – MT, Nova Xavantina – MT, Novo São Joaquim – MT, Querência – MT, Ribeirão Cascalheira – MT, Santo Antônio do Leste – MT, São Félix do Araguaia – MT, Vila Rica – MT

Local de provas : Barra dos Garças

4. Vagas: Alto Araguaia – MT, Alto Garças – MT, Alto Taquari – MT, Campo Verde – MT, Dom Aquino -MT, Guiratinga – MT, Itiquira – MT, Jaciara – MT, Juscimeira – MT, Pedra Preta – MT, Poxoréo- MT, Primavera do Leste – MT, Rondonópolis – MT, Torixoréu – MT

Local de provas : Rondonópolis

5. Vagas: Nobres – MT, Alto Paraguai – MT, Arenápolis – MT, Cáceres – MT, Chapada dos Guimarães -MT, Nortelândia – MT, Poconé – MT, Rosário Oeste – MT, Santo Antônio do Leverger – MT

Local de provas: Cáceres

6. Vagas : Cuiabá – MT e Várzea Grande – MT

Local de provas : Cuiabá

7. Vagas: Araputanga – MT, Barra do Bugres – MT, Denise – MT, Jauru – MT, Vila Bela da Santíssima Trindade – MT, Mirassol d’Oeste – MT, Nova Olímpia – MT, Pontes e Lacerda – MT, Porto Esperidião – MT, São José dos Quatro Marcos – MT, Rio Branco – MT, Tangará da Serra – MT

Local de provas do concurso Banco do Brasil: Tangará da Serra

Voltar + Destaques