Alta Floresta: Brigada Municipal é instalada com campanha de prevenção à incêndio Foto: Divulgação Corpo de Bombeiros Militar e prefeitura de Alta Floresta realizaram na manhã desta segunda-feira (19) o lançamento da campanha "Alta Floresta sem fogo". Realizada na sede do quartel do Corpo de Bombeiros, a campanha que trás como slogam "Quem limpa com fogo coloca vidas em risco", deu início aos trabalhos da Brigada Municipal.

Seis brigadistas deram início aos trabalhos após seleção e curso de formação dos brigadistas que foi ministrado pela 7ª CIBM, para estar atuando junto aos militares nas prevenções e combate aos incêndios urbanos neste período de estiagem.

A brigada do município ainda passa a contar com uma Viatura Auto Bomba Tanque – ABT que após Termo Cooperação Técnica – TCT entre a 7ª CIBM e Prefeitura teve esta viatura cedida a brigada que foi revitalizado pela Prefeitura de Alta Floresta, conforme TCT.

