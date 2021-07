Destaques 20/07/2021 07:31 Lindomar Leal/Assessoria Vereador Tuti e prefeito Chico Gamba vistoriam obras no interior Foto: Divulgação Atentos às ações e obras em andamento no município, o presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos (PSDB), o Tuti, e o prefeito Chico Gamba (PSDB), percorreram no sábado (17.07) várias estradas vicinais de três setores no município de Alta Floresta e o Distrito Del Rei, no município de Carlinda. A visita ao município vizinho teve o objetivo de verificar a construção de uma ponte de concreto sobre o Córrego Pernambuco, na Estrada A, zona rural do município, e um bueiro tubular, executados pela Prefeitura de Carlinda com recursos próprios e do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab). Já no município de Alta Floresta, Tuti e Chico vistoriaram a construção de um bueiro tubular duplo na Estrada Vicinal Primeira Norte. Construído pela Secretaria de Infraestrutura, com recursos próprios, o bueiro substituirá uma ponte de madeira resolvendo, assim, um problema antigo no local. A estrada Primeira Norte dá acesso ao Setor Leste e ao Perímetro Urbano do município, é muito utilizada principalmente para o depósito de lixo seco em uma área disponibilizada pela Prefeitura para esta finalidade. O presidente do Poder Legislativo e o chefe do Poder Executivo vistoriaram a manutenção realizada pela Secretaria de Infraestrutura na Vicinal Terceira Leste. Além do patrolamento, a equipe está fazendo o cascalhamento dos pontos críticos para melhorar a trafegabilidade e assegurar que o setor produtivo e os moradores não tenham problemas com a logística. No Setor Oeste, a visita teve o mesmo objetivo. Além da Vicinal Quinta Oeste, as demais estradas vicinais do setor estão recebendo atenção especial, como o patrolamento, por exemplo.

