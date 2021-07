Destaques 20/07/2021 07:46 Arão Leite - Jornal da Cidade IMUNIZAÇÃO AO CORONAVÍRUS: Pessoas com 47 anos e 46 poderão vacinar nesta terça e quarta-feira em Alta Floresta Foto: Assessoria/AF A semana de imunização ao coronavírus começou em Alta Floresta com vacinas para pessoas com 48 anos de idade. Algumas que já tinha se vacinado, receberam a segunda dose nesta segunda-feira também. Já nesta terça-feira será a vez da faixa etária 47. O local é novamente o pátio da Secretaria Municipal de Saúde, durante o dia, com intervalo ao almoço.

Na quarta-feira será a vez das pessoas que tiverem 46 anos receberem a vacina contra covid e a Secretaria de Saúde está fazendo um chamamento para que todos dentro da idade estejam no local munidos de documento com foto, cartão de vacinação e cartão do SUS.

Retardatários

Na quinta e sexta-feira a Secretaria de Saúde está ofertando a oportunidade a quem já passou da vez de vacinar e não procurou o posto de vacina na época. “Primeiro priorizamos a faixa etária do calendário. Esses que ainda não tinha vindo, o dia é quinta e sexta-feira”, disse uma funcionária da Secretaria de Saúde.

Não compareceram

No sábado em Alta Floresta a Secretaria de Saúde montou uma grande equipe para atender pelo menos 600 pessoas com a segunda dose. Mas segundo informações, menos da metade compareceram ao ponto de vacinação, o que preocupa a SMS que continua alertando sobre os riscos do coronavírus e que todos devem aceitar a vacina.

