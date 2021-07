Destaques 21/07/2021 07:14 Brasil 61 Nova Bandeirantes (MT) vai receber mais de R$ 114 mil para ações de defesa civil Os recursos serão usados no restabelecimento da mobilidade urbana e em serviços de drenagem pluvial Nova Bandeirantes - MT / foto: divulgação A Defesa Civil Nacional vai repassar mais de cento e quatorze mil reais para ações de trafegabilidade no município de Nova Bandeirantes, no Mato Grosso, para ações de resposta contra chuvas intensas. Os recursos serão usados no restabelecimento da mobilidade urbana e em serviços de drenagem pluvial. Municípios de todo o Brasil podem receber recursos do governo federal para ações de resposta aos desastres e de recuperação de estruturas danificadas. Para isso, é necessário que o prefeito ou o governador decrete situação de emergência e encaminhe a documentação pelo Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, o S2iD. A ferramenta pode ser acessada pelo link s2id.mi.gov.br. Karine Lopes, diretora de Articulação e Gestão da Defesa Civil Nacional, explica como podem ser utilizados os recursos repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. “Ao solicitar os recursos para ações de resposta, normalmente compreende cesta básica, limpeza das ruas e da cidade e as ações de reconstrução, de fato são reconstrução de infraestrutura pública destruída ou danificada pelo desastre.” Além de Nova Bandeirantes, a cidade de Itaipé, em Minas Gerais, também será contemplada com recursos do governo federal para ações de defesa civil. Para saber mais sobre as ações de defesa civil do Ministério do Desenvolvimento Regional, acesse mdr.gov.br





