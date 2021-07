O caso foi registrado por volta das 16h desta quarta-feira (21) em um posto de combustíveis no entroncamento das rodovias MT-208 e MT-325, em frente ao campus I da Unemat. O jovem foi alvejado no abdômen, socorrido ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin pelo Corpo de Bombeiros. O suspeito trocou tiros com a polícia durante a fuga e acabou sendo alvejado e conduzido ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin para atendimento médico.



O jovem de 20 anos, identificado como Matheus A. S. da Costa, é morador do município de Nova Canaã do Norte, relatou estar em Alta Floresta para a realização de uma prova relacionada a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que abastecia sua motocicleta quando percebeu o disparo que lhe atingiu na lateral do abdômen. O projétil transfixou o corpo do jovem. Conforme registro do Corpo de Bombeiros, o jovem foi encontrado deitado no piso relatando sono e dor no ombro esquerdo. Ficando sob cuidados médicos no Hospital Regional.



A Polícia Militar foi acionada sobre a tentativa de homicídio, com relatos de que o suspeito do disparo estava em uma caminhonete Hilux de cor branca, fugindo na MT-325 sentido região da Pista do Cabeça. Em acompanhamento ao veículo o suspeito efetuou disparos contra a guarnição da PM. Em dois momentos o suspeito chegou a parar, mas, devido a inferioridade da viatura, conseguiu manter a fuga.

Em determinado momento o suspeito parou em um bar, onde efetuou mais disparos contra a guarnição, que revidou disparando nos pneus e também motor do veículo, que apresentou pane durante a fuga.



O suspeito foi alvejado e encaminhado pela guarnição PM ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin para atendimento médico. O jovem foi identificado, mas não teve sua identidade revelada.



Informações extraoficiais são de que o jovem condutor da caminhonete estava cobrando uma dívida de gado e que durante a tarde saiu para mais uma cobrança, quando efetuou disparos que atingiram Matheus que não tem nenhum envolvimento com a dívida.