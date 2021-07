Destaques 23/07/2021 07:36 Alta Floresta: Mulher esfaqueia amante após discussão em bar Foto: Reprodução internauta O caso foi registrado no Setor J por volta das 22h nesta quinta-feira (22). Após vias de fato entre duas mulheres, em posse de uma faca de mesa uma delas desferiu dois golpes contra a outra, tomando rumo ignorado em seguida, junto com o marido. A vítima, de 30 anos, foi encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin, onde passou por cirurgia.

Conforme registro da Polícia Militar, a guarnição foi acionada informada de que uma mulher havia dado entrada no HR com ferimento de arma branca, no local uma testemunha relatou que a vítima e a suspeita haviam entrado em vias de fato no momento em que a vítima recebeu dois golpes com uma faca de mesa, um atingido a perna e outro o tórax.

Com informações sobre a suspeita de 26 anos e o marido de 43, a guarnição realizou rondas no município, com deslocamento até o município de Carlinda onde o suspeito possui familiares, mas a dupla não foi encontrada. O caso foi registrado como homicídio tentado e passa a ser investigado pela Polícia Judiciária Civil.

Informações extraoficiais são de que a suspeita chegou em um estabelecimento comercial, onde o marido estava com a vítima. Após uma discussão e vias de fato, a esposa acabou desferindo os golpes contra a vítima, que seria amante do marido. O caso deve ser investigado como crime passional.

