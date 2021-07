Destaques 23/07/2021 08:59 LINDOMAR LEAL I Assessoria de Imprensa Vereadores Tuti, Ailton e Bernardo vistoriam construção de bueiro tubular na Comunidade Guadalupe Foto: Divulgação De olho nas ações do Executivo Municipal e atentos às demandas da população de Alta Floresta, os vereadores Oslen Dias dos Santos (PSDB), o Tuti, presidente da Câmara Municipal, Francisco Ailton dos Santos (Republicanos) e Bernardo Patrício dos Santos (MDB), vistoriaram na tarde de quarta-feira (21) a construção de um bueiro tubular na Comunidade Guadalupe, zona rural do município. A obra está sendo executada pela Secretaria de Infraestrutura, com recursos próprios do município, a pedido do vereador Tuti e vai resolver um problema antigo uma vez que o bueiro tubular irá substituir uma estrutura velha de madeira que todo ano apresentava problema e comprometia a passagem de veículos no local. O bueiro tubular duplo terá 20 tubos de concreto armado com um metro de diâmetro, o que facilitará a drenagem da água do córrego. Além de uma base de concreto com cerca de 20 centímetros de espessura e boca de ala em concreto armado.

Voltar + Destaques