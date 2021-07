Destaques 23/07/2021 19:21 Magistrados de MT repudiam Sintep e garantem que não aceitam intimidação Associação Mato-grossense de Magistrados (Amam) emitiu nesta sexta (23) nota de repúdio à fala do presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep), Valdeir Pereira. Ele disse que não cabe à Justiça decidir sobre o retorno às aulas presenciais no ensino público de Mato Grosso. Veja Vídeo “A AMAM repudia qualquer tipo de intimidação, ataque ou imposição de interesse de categorias à atuação do Poder Judiciário. As decisões e julgamentos judiciais são pautados pelas leis vigentes e pela Constituição Federal, proferidas de forma imparcial, como se impõe em um Estado Democrático de Direito”, diz trecho da manifestação. Valdeir comentou sobre a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso da última quarta (21), que julgou inconstitucional artigo que condicionava o retorno às aulas à vacinação de todos os profissionais da Educação. De acordo com o presidente, Justiça de Mato Grosso raramente tem posições favoráveis aos trabalhadores da classe. Por isso, apontamento incomodou parte dos magistrados. Em trecho de nota, ainda, eles disseram que existem os meios legais para que as partes recorram das decisões judiciais.

