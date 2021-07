Destaques 26/07/2021 09:11 Redação I Nativa News CARLINDA: Homem é baleado após discussão em bar na Comunidade Del Rey O caso foi registrado na noite de sábado (24) no assentamento Pinheiro Velho na Comunidade Del Rey, a vítima é um homem de 29 anos que foi alvejado por disparo de arma de fogo após uma discussão em um bar. A vítima foi socorrida ao Hospital Municipal de Carlinda, os suspeitos não foram localizados.

Conforme registro da Polícia Militar, a guarnição foi acionada pela equipe de saúde do hospital informando de que havia um homem baleado no assentamento precisando de atendimento médico, a guarnição seguiu em apoio à equipe médica.

A vítima relatou que estava em um bar ingerindo bebidas alcoólicas quando se desentendeu com o suspeito que saiu do local. O suspeito retornou momentos após com um segundo suspeito na garupa da motocicleta, este segundo suspeito efetuou um disparo na direção da vítima, que fugiu a pé para se proteger, mas acabou sendo atingido no ombro.

Voltar + Destaques