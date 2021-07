Destaques 26/07/2021 09:23 Nortão Online Inconveniente: altaflorestense é vítima de assédio em cachoeira de Colíder, suspeito detido Um homem de 23 anos foi detido ontem, domingo (25), em uma cachoeira de Colíder, acusado de assediar uma adolescente. A garota, de 17 anos, moradora de Alta Floresta, contou que estava se divertindo no toboágua da cachoeira quando o homem teve atitudes inconvenientes. O homem por duas vezes ficou se aproximando da moça e apalpou o corpo da mesma, na região das nádegas. Constrangida e incomodada com o assédio, a garota saiu da piscina e ligou para a Polícia Militar, que foi até o local e localizou o suspeito. Ele negou o fato, mas foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil para prestar seus esclarecimentos. No Brasil, o assédio sexual é crime, definido no artigo 216-A do Código Penal como constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual.

Voltar + Destaques