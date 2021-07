Destaques 26/07/2021 16:49 PM encontra garimpo ilegal e encaminha sete homens à Delegacia em Novo Mundo Foram apreendidos uma escavadeira e dois motores, além de cilindros que ficaram no local por não haver meios de transporte no momento Policiais do Núcleo de Novo Mundo (a 785 km de Cuiabá) identificaram, no último sábado (24.07), crime ambiental ocorrendo em uma área de preservação permanente. Sete homens foram conduzidos à Delegacia da cidade. A ação policial foi realizada após uma denúncia apontar que uma área na zona rural da cidade estaria sendo explorada como garimpo ilegal. No local, os homens foram pegos em flagrante fazendo a extração do minério. Questionados, confirmaram não ter licença ou qualquer tipo de autorização para explorar a área. Foram apreendidos uma escavadeira e dois motores, além de cilindros que ficaram no local por não haver meios de transporte no momento.

