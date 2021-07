Destaques 27/07/2021 08:30 Redação I Nativa News Suspeito de roubos ocorridos em Alta Floresta é executado com mais de 9 tiros O primeiro registro foi feito pelo Corpo de Bombeiros de Alta Floresta, que recebeu o chamado para atender uma vítima de disparo de arma de fogo, por volta das 20h22. No local o jovem de 20 anos foi encontrado caído na cozinha da casa, já sem sinais vitais. Polícia Militar e Polícia Judiciária Civil foram acionadas. O jovem é o principal suspeito de dois roubos ocorridos nas últimas 24 horas no município.

Weverton dos Santos Alves ficou conhecido pela alcunha "Cabelo de Bruxa", quando ainda menor de idade, cometeu inúmeros atos infracionais. No último domingo (25) foi apontado como principal suspeito de roubo a mão armada em um hotel, já nesta segunda-feira (26) apontado como principal suspeito de roubo em um posto de combustíveis. Os roubos estavam sendo investigados.

Na noite desta segunda-feira, conforme informações repassadas à redação do site Nativa News, um veículo não identificado foi visto em frente a residência do jovem, na rua Cambará no bairro Jardim das Oliveiras, alguns disparos foram escutados e o veículo saiu tomando rumo ignorado. Pelo menos 09 disparos de calibre 380 atingiram Weverton.

Perícia Oficial e Identificação Técnica esteve no local para os devidos procedimentos. O caso passa a ser investigado.

