Destaques 27/07/2021 15:14 LINDOMAR LEAL I Assessoria de Imprensa Menin comemora ordem de serviço para início da pavimentação asfáltica no Boa Nova II Foto: Divulgação Lançado na manhã do dia 15 de julho, quarta-feira, pelo prefeito Chico Gamba, o asfalto no bairro Boa Nova era um sonho de décadas que vai se tornar realidade graças ao empenho do vereador Marcos Roberto Menin (MDB) e ao deputado federal Juarez Costa (MDB), que destinou emenda parlamentar para execução da obra. A conquista também teve a participação do deputado estadual Dilmar Dal Bosco. O projeto prevê mais de 35 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no bairro Boa Nova II. A obra será executada pela empresa Braga Construções e Serviços Ltda-EPP de Cuiabá. Serão pavimentadas a Avenida São Carlos, Rua São Cristóvão, Rua São Sebastião, Rua São Francisco, Rua São Judas, Rua São Benedito, Rua São Braz T1, Rua São Braz T2, Rua São Luiz T1, Rua São Luiz T2, Rua Santa Luzia T1, Rua Santa Luzia T2, Rua São Cosme Damião T1, Rua São Cosme Damião T2, Rua São Geraldo, Perimetral Senhora Santana, Via Santa Rita, Rua Santo Antônio, Rua Santa Clara, Rua Santa Mônica e Rua São Gerônimo. Serão investidos R$ 5.278.007,37 resultante do convenio nº 0570/2020 com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA/MT), com contrapartida da Prefeitura de Alta Floresta no valor de R$ 700.000,00. A obra terá o seu prazo de execução de 150 dias. O vereador Menin comemorou o lançamento da obra e destacou o compromisso do deputado Juarez Costa com Alta Floresta. “Emenda do deputado federal Juarez Costa, esse eu tenho orgulho de falar que é deputado de palavra porque fala e cumpre. A gente sempre falando vai sair alguns não acreditando e saiu, hoje está aqui o prefeito dando a ordem de serviço e eu quero muito agradecer o deputado Juarez Costa, obrigado deputado conte sempre com a gente”, disse Menin que também agradeceu o deputado Dilmar Dal Bosco pela gestão na SINFRA e na Casa Civil e aos moradores a quem pediu paciência já que a obra trará certo desconforto com os buracos que serão necessários.

