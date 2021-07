Destaques 27/07/2021 16:42 Midia News Inmet: 68 cidades de MT terão queda brusca na temperatura; veja O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu dois alertas de perigo para 68 munícipios de Mato Grosso devido à previsão de queda brusca de temperatura nos próximos dias. O primeiro alerta diz que haverá queda brusca na temperatura de 34 cidades - principalmente nas regiões Sul, Oeste e Noroeste do Estado - entre a tarde desta terça-feira (27) e a manhã de quarta (28). Depois disso a frente fria se desloca para os municípios ao Norte e Nordeste do Estado, onde haverá queda brusca na temperatura em outras 34 cidades, entre a noite de quarta-feira (28) e a noite de sexta (30). O Centro Virtual para Avisos de Evento Meteorológicos Severos para o Sul da América do Sul (Alert – AS) do instituto emite o aviso, pois o declínio de temperatura promete ser maior do que 5ºC, situação que proporciona risco à saúde. Essa onda de frio que chega a Mato Grosso irá atingir diversos estados do Brasil e promete ser uma das frentes frias mais intensas da história em algumas cidades do Sul e Sudeste. O alerta para Cuiabá já começa nesta terça-feira, porém é esperado que o pico de frio aconteça sexta-feira na Capital. A previsão do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) aponta que neste dia será registrada mínima de 9ºC. A população mato-grossense deve ficar alerta já nesta quarta-feira, que é quando o frio começa a chegar nos municípios. A Defesa Civil orienta mais cuidado com idosos, crianças, animais domésticos e pessoas em situação de rua, por serem mais vulneráveis. Veja lista das cidades: Alerta de 27/07 a 28/07 Acorizal Alto Araguaia Alto Garças Alto Paraguai Alto Taquari Araguainha Araputanga Arepánpolis Aripuanã Barra do Bugres Barão de Melgaço Brasnorte Campo Novo do Parecis Campo Verde Campos de Júlio Chapada dos Guimarães Comodoro Conquista D’Oeste Cuiabá Curvelândia Cáceres Denise Diamantino Dom Aquino Figueirópolis D’ Oeste Glória D’Oeste Guirantinga Indiavaí Itiquira Jaciara Jangada Jauru Juscimeira Juína Lambari D’Oeste Mirassol D’Oeste Nobres Nortelândia Nossa Senhora do Livramento Nova Brasilândia Nova Lacerda Nova Marilândia Nova Maringá Nova Mutum Nova Olímpia Pedra Preta Poconé Pontes e Lacerda Porto Esperidião Porto Estrela Poxoréo Reserva do Cabaçal Rio Branco Rondolândia Rondonópolis Rosário Oeste Salto do Céu Santo Afonso Santo Antônio do Leverger Sapezal São José do Povo São José do Rio Claro São José dos Quatro Marcos São Pedro da Cipa Tangará da Serra Vale do São Domingos Vila Bela da Santíssima Trindade Várzea Grande Alerta 28/07 a 30/07 Alta Floresta Alto Boa Vista Apiacás Bom Jesus do Araguaia Canabrava do Norte Canarana Carlina Cocalinho Colíder Confresa Feliz Natal Gaúcha do Norte Guarantã do Norte Luciara Marcelândia Matupá Nova Canaã do Norte Nova Guarita Nova Nazaré Nova Santa Helena Novo Mundo Novo Santo Antônio Paranatinga Paranaíta Peixoto de Azevedo Porto Alegre do Norte Querência Ribeirão Cascalheira Santa Cruz do Xingu Serra Nova Dourada São Félix do Araguaia São José do Xingu Terra Nova do Norte União do Sul

