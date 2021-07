Destaques 28/07/2021 07:24 Alta Floresta, Carlinda e mais 10 municípios do Nortão recebem nesta quinta equipamentos do Governo de MT Foto: Lucas Diego/ Seaf-MT Doze dos 16 municípios mato-grossenses da região norte de Mato Grosso receberão nesta quinta-feira (29.07) novos equipamentos para fortalecer a agricultura familiar. As entregas, que contarão com a presença do governador Mauro Mendes e do secretário de Estado de Agricultura Familiar, Silvano Amaral, serão centralizadas em Guarantã do Norte e Colíder. Serão entregues 21 resfriadores de leite, cinco ensiladeiras e 6,6 mil toneladas de calcário. Todo esse montante será distribuído para as cidades de Alta Floresta, Carlinda, Colíder, Guarantã do Norte, Itaúba, Matupá, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Santa Helena, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte. Os equipamentos, adquiridos integralmente com recursos do Estado, representam um investimento de R$ 1,1 milhão. As cinco ensiladeiras, usadas para triturar a massa verde descartada de culturas como o milho e o sorgo, reaproveitando esse material como alimento para os animais, foram adquiridas ao custo de R$ 150 mil. Já os 21 resfriadores de leite custaram ao Estado R$ 238 mil, e as 6,6 mil toneladas de calcário, que serão utilizadas na correção de solos de propriedades rurais de agricultores familiares, custaram de R$ 627 mil. “Uma das marcas desse nosso governo está sendo a colaboração que estamos tendo com os agricultores familiares. Desde 2019, foram entregues 58 patrulhas mecanizadas, com trator, carreta e grade aradora. Entregamos também 200 resfriadores de leite, três veículos pick-up, 15 mil doses de semên bovino, 650 prenhezes e milhares de mudas de café e cacau. Esse montante de entregas é a marca desse governo, que tem ajudado o agricultor familiar a poupar tempo e mão de obra com todos esses maquinários”, observa o secretário Silvano Amaral. Entregas detalhadas Alta Floresta irá receber cinco resfriadores de leite, uma ensiladeira e 700 toneladas de calcário. Carlinda receberá uma ensiladeira e 500 toneladas de calcário. Colíder receberá 700 toneladas de calcário, oito resfriadores de leite e uma ensiladeira. Guarantã do Norte será beneficiada com 700 toneladas de calcário, dois resfriadores de leite e uma ensiladeira. Itaúba, Matupá, Nova Guarita e Terra Nova do Norte receberão 500 toneladas de calcário cada uma. Nova Cananã do Norte será contemplada com três resfriadores de leite e 500 toneladas de calcário. Nova Santa Helena receberá dois resfriadores de leite e 500 toneladas de calcário. Para Novo Mundo, será destinado um resfriador de leite e 500 toneladas de calcário. Peixoto de Azevedo recebe uma ensiladeira e 500 toneladas de calcário.

