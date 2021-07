Destaques 28/07/2021 09:43 MT-320: veículo sai de pista e atinge tronco de árvore O acidente foi registrado na tarde desta terça-feira (27) na rodovia MT-320, próximo ao município de Nova Canaã do Norte, o condutor foi conduzido ao Hospital Regional de Colíder.

O condutor seguia na altura do km 157, quando perdeu o controle da direção do veículo, saindo da pista e se chocando contra um tronco de árvore que estava às margens da rodovia. O veículo é um Onix de cor preta com placas de Minas Gerais, o condutor teve ferimentos moderados.

