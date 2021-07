Destaques 28/07/2021 15:39 Aeroporto de Alta Floresta está entre os dez mais movimentados terminais do Centro-Oeste Foto: Reprodução Conforme os dados do mês de junho de 2021 atualizados nesta semana pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o aeroporto que atende à capital do Mato Grosso conseguiu um desempenho mensal melhor entre maio e junho, ampliando ligeiramente sua vantagem na segunda colocação sobre o terminal goianiense. Foram 147.450 pessoas embarcando ou desembarcando por Cuiabá/Várzea Grande em junho, contra 114.205 em maio, o que significa um crescimento de 29,1%. Goiânia, por sua vez, marcou um aumento de 18,4%, passando de 111.033 passageiros em maio para 131.420 em junho. Entre os dez mais movimentados terminais do Centro-Oeste em junho, houve variações bastante discrepantes. Enquanto, por exemplo, Caldas Novas (GO) liderou a melhora mensal com mais de 125% de variação de maio a junho de 2021, Rio Verde (GO) registrou redução, de 7,2%. No que diz respeito à retomada dos mesmos dez aeroportos mais movimentados da região em relação ao período anterior à pandemia, o movimento de 1.064.531 passageiros de junho de 2021 representa 58,1% de recuperação sobre o valor de 1.833.026 de junho de 2019. Os destaques positivo e negativo ficam, respectivamente, com Alta Floresta (MT), que já recuperou 74,2% do número de passageiros anterior à Covid-19, e com Caldas Novas (GO), que ainda está com apenas 29,2% de recuperação sobre junho de 2019 mesmo tendo a boa melhora entre maio e junho de 2021. Veja a seguir todos os dados dos dez aeroportos que lideraram o movimento de passageiros no Centro-Oeste em junho de 2021. 1 – Aeroporto de Brasília (DF)

Código: SBBR

Junho/2021: 701.007 passageiros Crescimento de 13,7% sobre maio/2021

Recuperação de 57,6% sobre junho/2019 2 – Aeroporto de Várzea Grande/Cuiabá (MT)

Código: SBCY

Junho/2021: 147.450 passageiros Crescimento de 29,1% sobre maio/2021

Recuperação de 66,2% sobre junho/2019 3 – Aeroporto de Goiânia (GO)

Código: SBGO

Junho/2021: 131.420 passageiros Crescimento de 18,4% sobre maio/2021

Recuperação de 54,4% sobre junho/2019 4 – Aeroporto de Campo Grande (MS)

Código: SBCG

Junho/2021: 63.650 passageiros Crescimento de 6,7% sobre maio/2021

Recuperação de 56,7% sobre junho/2019 5 – Aeroporto de Sinop (MT)

Código: SWSI

Junho/2021: 9.252 passageiros Crescimento de 37,4% sobre maio/2021

Recuperação de 64,0% sobre junho/2019 6 – Aeroporto de Alta Floresta (MT)

Código: SBAT

Junho/2021: 3.747 passageiros Crescimento de 30,1% sobre maio/2021

Recuperação de 74,2% sobre junho/2019 7 – Aeroporto de Caldas Novas (GO)

Código: SBCN

Junho/2021: 3.448 passageiros Crescimento de 125,5% sobre maio/2021

Recuperação de 29,2% sobre junho/2019 8 – Aeroporto de Rondonópolis (MT)

Código: SBRD

Junho/2021: 1.905 passageiros Crescimento de 3,5% sobre maio/2021

Recuperação de 47,3% sobre junho/2019 9 – Aeroporto de Corumbá (MS)

Código: SBCR

Junho/2021: 1.557 passageiros Crescimento de 31,1% sobre maio/2021

Recuperação de 64,7% sobre junho/2019 10 – Aeroporto de Rio Verde (GO)

Código: SWLC

Junho/2021: 1.095 passageiros Redução de 7,2% sobre maio/2021

Recuperação de 44,4% sobre junho/2019 Com dados da Agência Nacional de Aviação Civil

Voltar + Destaques