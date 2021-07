Destaques 28/07/2021 17:16 Vereadores Tuti e Claudinei se reúnem com diretor do IFMT Reunião tratou sobre transporte escolar dos alunos do IFMT e de recursos para construção de pavilhão para implantação do curso de Zootecnia Os vereadores Oslen Dias dos Santos (PSDB), o Tuti, presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, e Claudinei de Souza Jesus (MDB), líder do prefeito Chico Gamba na Casa de Leis, se reuniram na tarde de terça-feira (27) com o diretor geral do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), Marcos Peixoto, para tratar sobre o transporte escolar e a captação de recursos para construção de um novo pavilhão para a implantação do curso de Zootecnia. Sobre o transporte escolar dos alunos do IFMT, os vereadores explicaram para o diretor Marcos Peixoto que o projeto de lei está tramitando na Câmara Municipal e após ser apreciado por todos os vereadores será deliberado em plenário. Com relação a construção do novo pavilhão, o diretor do IFMT apresentou um projeto que prevê um investimento de R$ 1,7 milhão e pediu apoio dos vereadores junto aos deputados Nininho (PSD), Neri Geller (PP) e Juarez Costa (MDB), e também o senador Carlos Fávaro (PSD), para viabilizar emendas parlamentares que possibilitem este investimento. Vereador Tuti informou que já entrou em contato com o deputado estadual Nininho, que se prontificou a trabalhar junto a bancada a liberação desses recursos para a construção e implantação do curso em Alta Floresta.

