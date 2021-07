Destaques 29/07/2021 08:03 Redação I Nativa News Alta Floresta: Trio rendem segurança e caixa de farmácia e levando pouco mais de R$ 200 Três elementos supostamente armados renderam o segurança e o caixa, levando pouco mais de R$ 200 na ação registrada na madrugada desta quinta-feira (29) no centro do município de Alta Floresta. Os suspeitos não foram identificados e nem localizados, o caso segue sendo investigado.

Conforme registro da Polícia Militar, o segurança da drogaria relatou que por volta das 01h45 na madrugada foi rendido por três homens, que estavam com camisetas na cabeça cobrindo o rosto, simulando estar armado o trio exigia que olhasse para baixo. O segurança foi levado para o interior da drogaria.

Mantendo o segurança rendido, um dos elementos anunciou o roubo. As vítimas foram coagidas a manter a cabeça baixa, motivo que relataram não conseguir repassar as características dos elementos. Do caixa da drogaria foram subtraídos R$ 265,00 em moeda corrente e dois pacotes de salgadinho. O trio deixou o local momentos após o roubo tomando rumo ignorado.

