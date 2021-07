Destaques 29/07/2021 08:12 MT ESPORTE ALTA FLORESTA: Atletas cobram construção de banheiros na Praça Cívica Foto: Reprodução MT Esporte Construída com recursos próprios na última gestão, a quadra de areia da Praça Cívica de Alta Floresta é um dos pontos de encontro dos amantes do vôlei de praia e dos atletas do futvôlei. Diariamente, o local encontra-se movimentado com a prática dessas modalidades. Mas, um dos maiores problemas que os amantes dessas modalidades encontram é a falta de banheiros públicos próximo a localidade, o que acaba por provocar um mau cheiro insuportável, já que muitos usuários que ali frequentam diariamente, acabam se “escorando” nos cantos para urinarem. Não bastasse isso, eles ainda acabam tendo que se depararem com os cachorros que são levados a Praça Cívica para passearem e também acaba, se utilizando do local para defecarem e urinarem. Preocupados com essa situação e com objetivo de melhorarem o local, eles estiveram na manhã dessa quarta (28) com o prefeito Chico Gamba, acompanhados do Secretário de Esportes Valdines Rojas e do Vereador Claudinei de Jesus, solicitando a construção de um espaço que possa resolver de vez essa situação. Gamba de mostrou favorável e sinalizou positivamente para que o quanto antes o local receba melhorias.

Voltar + Destaques