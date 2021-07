Destaques 29/07/2021 15:25 LINDOMAR LEAL I Assessoria de Imprensa Diretor de Ouvidoria da AGER estará em Alta Floresta recebendo demandas do município Foto: Divulgação A Câmara Municipal de Alta Floresta receberá nesta sexta-feira (30.07), às 11 horas, José Rodrigues Rocha Júnior, Diretor de Ouvidoria da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (AGER-MT), para uma importante reunião que acontecerá na Sala de Reuniões do Poder Legislativo, com a presença dos vereadores. O diretor da AGER-MT virá a Alta Floresta para ouvir as demandas do município sobre a prestação dos seguintes serviços: · Transporte público intermunicipal; · Travessias de rios (as balsas); · Saneamento básico (tendo em vista projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa atribuindo a AGER-MT a competência desta fiscalização); · Energia elétrica; · Rodovias pedagiadas; · Entre outros assuntos e demandas apresentadas pelos vereadores; Coletiva de Imprensa Após a reunião o Diretor de Ouvidoria da AGER-MT e os vereadores atenderão a imprensa para uma entrevista coletiva, que acontecerá no Plenário Vereador Arnaldo Corcino da Rocha. Observação: Como medida de prevenção e proteção contra a transmissão do novo coronavírus (Covid-19), visando evitar aglomerações, a Câmara Municipal tem adotado todas as medidas sanitárias previstas em protocolos recomendados pelos órgãos de saúde. Diante disso, o uso de máscara de proteção facial é obrigatório, assim como álcool 70% para higienização das mãos.

