Destaques 29/07/2021 17:21 Canais de atendimento da Águas Alta Floresta passam por melhorias e mudança de número A Águas Alta Floresta mudou o número do seu atendimento via whatsapp. O canal direto e 24 horas com os consumidores da cidade é uma das principais fontes de comunicação com a concessionária. Além da mudança, a empresa também investe na modernização do seu webchat, tornando o canal mais interativo e dinâmico. O novo número de whatsapp da Águas Alta Floresta é o (65) 9 99297 6149. Com funcionamento 24 horas, o canal pode ser utilizado pelos consumidores seja para tirar dúvidas ou solicitar serviços. A empresa também oferece como Canal de Atendimento via telefone 0800 400 0504. Outra alteração prevista para esta semana é o novo webchat da Águas Alta Floresta, em um formato mais moderno e interativo. O novo sistema oferece ainda a possibilidade de autoatendimento para serviços como alteração da data de vencimento da conta, atualização cadastral (telefones, endereço, email), emissão de 2ª via da fatura, e a opção de entrega da fatura digital ao invés da digital. O atendimento também é 24 horas, sendo necessário um login de acesso com nome e email do morador. “Desde o início da pandemia temos incentivado a população a utilizar os canais de atendimento online para evitar a ida ao escritório da concessionária. O objetivo é agilizar a prestação de serviços, além de contribuir com as medidas de distanciamento social. Também modernizarmos o webchat para facilitar o acesso dos consumidores, proporcionando mais comodidade e segurança a todos. Vale destacar que é extremamente importante entrar em contato com a companhia para registrar qualquer ocorrência e garantir a resolução do problema”, ressalta a diretora operacional da Águas Alta Floresta, Julie Campbell.

