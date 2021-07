Destaques 30/07/2021 10:02 Gazeta Digital Suspeito de matar ‘Cabelo de Bruxa’ é baleado na cabeça em ação da Polícia em Sinop Foto: Divulgação Diligências para capturar os suspeitos de terem matado Weverton dos Santos Alves, o ‘Cabelo de Bruxa’, na terça-feira (27), em Alta Floresta (800 km ao Norte de Cuiabá), resultou na prisão de dois homens na noite de quinta-feira (29), em Sinop (500 km ao Norte de Cuiabá) e deixou outro suspeito baleado na cabeça. De acordo com as informações, Polícia Civil estava em diligência e monitorando dois suspeitos do crime, que fugiram da cidade onde o homicídio ocorreu, passaram por Lucas do Rio Verde e estavam em Sinop. Denúncia levou os investigadores até a Comunidade Complexo, em uma casa de esquina, com o objetivo de cumprir os mandados de prisão. Mas, quando deram voz de prisão aos suspeitos, um deles começou a fugir pela rua. Mesmo com ordens de parada, o suspeito seguiu correndo, sendo necessário o disparo de arma não letal, o que não intimidou o criminoso, que ainda tentou sacar uma arma que estava em sua cintura. Momento em que os agentes dispararam outro tiro, dessa vez de arma de fogo, mas em direção ao solo. O tiro teria ricocheteado e atingido a cabeça do suspeito. Ferido, foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde, onde ficou internado para atendimento médico. Foi observado que ele estava com um revólver calibre 32 na cintura com 3 munições. Na casa, o outro suspeito do homicídio teve o mandado de prisão cumprido, além do flagrante de outro homem por ter ajudado a dupla durante a fuga.

