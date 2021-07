A Secretaria de Educação de Alta Floresta vem seguindo seu planejamento de atividades, a fim de prestar o melhor de seus trabalhos, tanto para os professores quanto para alunos da rede municipal. Após a ida a Cuiabá, solicitando diversas demandas e inclusive a vacinação dos professores, a pasta vem executando as atividades segundo o planejamento elaborado, que consiste na manutenção das aulas remotas até o mês de setembro, a Secretária de Educação, Lucinéia Matos, pontua que as aulas irão voltar para a forma presencial sistema híbrido, assim que os casos de Covid-19 em Alta Floresta estiverem controlados e após esse período e considerando o cenário pandêmico, iremos manter a previsão de voltar às aulas no dia 08 de setembro.

“Desde que assumimos a secretaria, mesmo com o momento atípico de pandemia que vivemos, reorganizamos processos e estamos sempre buscando facilitar os trabalhos e rotinas, mas, precisamos ser cuidadosos e colaborar com a contenção desse vírus, e entendemos que neste momento as aulas devem continuar remotas, para a segurança de todos,”- pontuou Lucinéia.

Com menos de 30 dias para a vacinação da segunda dose dos profissionais da educação, Lucinéia comemora o avanço da vacinação e complementa que a pasta realizou a contratação de Técnicos de Desenvolvimento da Educação Infantil (TDEI) em virtude da vacinação dos mesmos, contando com a parceria da secretaria de saúde no processo. “Esses profissionais irão auxiliar os professores nas salas de aula, e também precisam estar vacinados, para que possamos cumprir todos os protocolos sanitários”.

Transporte Escolar

Em reunião no dia 22 de julho juntamente com a DiretoraRegional de Educação, Edileusa Maçaneiro, e o Assessor Pedagógico Estadual Carlos Alberto Cardoso e o Superintendente de Educação de Alta Floresta Jobes Camurssi, foi alinhado à volta às aulas entre o estado e o município, a fim de repassarem um quantitativo de alunos que irão demandar o transporte escolar para que a secretaria possa viabilizar esse serviço, já que as aulas das escolas estaduais retornam de forma híbrida (50%) a partir de terça-feira (03).