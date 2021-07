Destaques 31/07/2021 08:24 Arão Leite/Jornal da Cidade Apiacás: garoto sofre fraturas e tem pulmão perfurado após cair e trator passar por cima Foto: arquivo Nativa News Um menino de sete anos foi vítima de um acidente com trator em uma fazenda da cidade de Apiacás a 200 Km de Alta Floresta. O garotinho, segundo o pai Ademir Oliveira, gosta de acompanha-lo em serviços em volta da propriedade e assim acontece há cerca de dois anos e meio, mas na terça-feira quando passavam em um buraco, o garoto caiu do veículo agrícola que passou um pneu sobre seu corpo. No momento uma menina de nove anos, também filha do trabalhador estava junto no trator e gritou para o pai que, ao ver a situação, terminou desmaiando. Já o menino foi socorrido às pressas para um hospital. A propriedade rural fica há cerca de 16 quilômetros do núcleo urbano, mas o transporte aconteceu rápido e posteriormente o paciente já foi encaminhado ao Hospital Regional de Alta Floresta onde fez cirurgia e permanece internado. “Graças a Deus hoje ele se recupera bem. Mas ainda vivo esse grande susto. Ele fraturou a bacia, perfurou pulmão, quebrou costela. Nem vi na hora porque desmaiei, mas graças a Deus ele fez cirurgia e está reagindo muito bem”, comemora Ademir que, juntamente com a esposa Angelita, acompanha o filho no Hospital.

