Destaques 31/07/2021 12:57 Redação I Nativa News 14 veículos são apreendidos durante operação conjunta de trânsito em Alta Floresta Foto: Divulgação A Operação Trânsito Seguro, foi dívida em 3 etapas, sendo realizada em período diferentes conforme os índices de acidente de trânsito na cidade. Sendo assim, em toda a operação. Durante a ação, os agentes de trânsito, policiais militares realizam barreiras e bloqueios (blitz), orientando motoristas e verificando as condições de circulação dos veículos que possam colocar em risco a segurança no trânsito de toda a coletividade. Além da documentação do veículo e do condutor, os agentes também verificam as condições básicas de conservação, os equipamentos obrigatórios de segurança e a condição de trafegabilidade do veículo. Foram removidos 14 veículos, confeccionadas 41 notificações e diversas orientações para o trânsito.

