Destaques 01/08/2021 07:11 Assessoria | Polícia Civil-MT APIACÁS: Ação integrada de cunho social distribui 20 cestas básicas para famílias carentes Foto: Site TV Apiacás A Polícia Civil em parceria com o Conselho Comunitário de Segurança Pública (Conseg) e Secretaria Municipal de Assistência Social, do município de Apiacás (1.010 km ao norte de Cuiabá), distribuíram 20 cestas básicas para famílias carentes da região, na sexta-feira (30.07). Os produtos alimentícios, higiene e limpeza foram entregues pelas instituições e sociedade civil organizada, com o objetivo ajudar moradores da cidade de Apiacás que são atendidos pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e vivem em situação de vulnerabilidade. Durante a distribuição das cestas básicas, o presidente do Conseg, Francisco Bialeski, agradeceu a Polícia Civil, em especial a equipe da Coordenadoria de Polícia Comunitária e a Federação dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública de Mato Grosso (Feconsegs), pelo apoio nas ações sociais promovidas em Apiacás. “Estamos muito felizes de participar dessa nobre causa, e junto com os policiais civis representando o delegado Antenor Junior Pimental Marcondes e a equipe do CRAS, poder distribuir as 20 cestas básicas para famílias que realmente precisam de ajuda”, destacou o presidente do Conseg.

