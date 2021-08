Destaques 01/08/2021 07:45 Redação I Nativa News Alta Floresta: Homem é detido após ameaçar matar a própria mãe O homem de 32 anos estava em visível estado de embriagues alcoólica e aguardou a chegada da guarnição da Polícia Militar em frente à residência. A denúncia foi feita pela mãe de 59 anos, moradora do setor Industrial, por volta das 17h deste sábado (31/07). A vítima relatou eu o filho chegou em casa em visível estado de embriagues alcoólica e começou a desferir várias palavras de baixo calão, dizendo ainda que “você merece morrer”. A mulher entendeu como ameaça e acionou a polícia. A guarnição se deslocou até o local, onde a vítima e o suspeito foram localizados em frente à residência. Uma testemunha das ameaças estava junto com a vítima, confirmando o ocorrido. O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

