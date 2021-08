Destaques 01/08/2021 08:00 Olhar Direto Cachorro que toca campainha para entrar em casa se chama Faísca e surpreendeu até a família Viralizou nas redes sociais o vídeo em que um cachorro toca campainha para entrar em casa. O episódio ocorreu na cidade de Alto Taquari (cerca de 500 km de Cuiabá) e o protagonista é o Faísca, o cão da raça Foxhound-americano.



Tem seis anos que Faísca vive com o dentista Giglio Bernini e sua família. Desde filhote, o cachorro já era esperto e há cerca de dois anos aprendeu a tocar sozinho a campainha da residência onde mora.



“Desde sempre foi muito esperto. Ele começou a tocar a campainha tem dois anos. A gente descobriu através de um vídeo que não viralizou na internet. Foi uma vizinha nossa que gravou e mostrou para gente. Através desse vídeo, a gente descobriu que era ele”, conta o dentista em entrevista ao Olhar Direto.



Faísca vive solto no quintal de casa, mas acaba fugindo algumas vezes quando os donos abrem o portão. Foi em uma dessas fugas, que ele aprendeu a tocar o interfone para retornar para a residência.



No entanto, antes da família descobrir que era Faísca quem tocava a campainha, os moradores ouviam o barulho e sequer imaginavam que o animal poderia fazer isso. A funcionária da residência chegou a cogitar ser algo sobrenatural. “Muitas vezes achávamos que era criança, uma pessoa querendo verificar se tinha alguém em casa para assaltar, coisa do tipo. A ajudante aqui de casa até suspeitou de algo sobrenatural, fantasma algo assim porque abria o portão e não tinha mais ninguém, só o cachorro. A gente não desconfiava que era um cachorro tocando campainha”, lembra.



O dentista conta que no último mês viralizaram três vídeos protagonizados por Faísca. O mais recente teria sido gravado por uma mulher que passou no local, fez as imagens e divulgou no Tik Tok. “Gente, é só aqui no Mato Grosso que vocês vão ver cachorro tocando campainha. Viu é só aqui. Ele toca a campainha. É verdade, pode acreditar. Ele toca a campainha para entrar. Olha lá, coisa mais linda. Abriu, entrou”, diz a mulher que grava o vídeo.



“Não esperávamos que isso ia repercutir. O vídeo que viralizou foi de uma pessoa que nem era de Alto Tquari, que estava passando e viu tocando o interfone, gravou e postou no Tik ttk. Uma pessoa pegou esse vídeo e postou em uma pagina e foram postando em outras páginas também”, finaliza.

