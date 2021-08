Destaques 02/08/2021 08:23 MT-208: Duas profissionais da saúde de Nova Monte Verde morreram após carro sair de pista e atingir árvores O município de Nova Monte Verde iniciou a semana em luto com a perca de duas servidoras da saúde municipal. As vítimas retornavam do município de Alta Floresta quando aparentemente a condutora perdeu o controle da direção e saiu da pista. Uma criança que ocupava o veículo ficou gravemente ferida, as duas mulheres faleceram no local. O acidente foi registrado por volta das 14h na tarde deste domingo (01/08) na rodovia MT-208.

O veículo Onix ficou destruído, uma das vítimas estava presa as ferragens. Márcia Regina Maciel Bezerra e Claudete Catarina Polachini não resistiram o impacto do veículo e faleceram no local. Os corpos foram encaminhados ao IML em Alta Floresta para os devidos procedimentos e posterior liberação às famílias.

Prefeitura e Câmara Municipal decretaram luto no município.

