Destaques 02/08/2021 10:25 Lindomar Leal/Assessoria Alta Floresta: vereadores cobram solução para o problema da ponte híbrida do Boa Nova Foto: Divulgação Em busca de solução para o problema da ponte hibrida existente na Avenida Nossa Senhora Aparecida, principal via de acesso aos bairros Boa Nova I e Boa Nova II, os vereadores Reginaldo Luiz da Silva (Republicanos) e Francisco Ailton dos Santos (Republicanos), e as vereadoras Leonice Klaus dos Santos (PDT) e Francisca Ilmarli Teixeira (PT) procuraram o secretário de infraestrutura, Roberto Patel, no dia 29 de julho, quinta-feira, depois de verificarem in loco a situação em que se encontra o local que foi interditado pela Prefeitura. Durante a reunião, que aconteceu no gabinete do secretário, os vereadores ressaltaram ao gestor da pasta a importância da execução da obra para reestabelecer o trânsito e a passagem de pessoas no local. O secretário, por sua vez, explicou aos vereadores que a obra ainda não havia iniciada porque estava esperando a conclusão da fabricação das aduelas que serão utilizadas na galeria, mas assegurou que a construção terá início nos próximos dias. A previsão era iniciar ainda esta semana. A ponte foi construída na gestão do então prefeito Vicente da Riva (1997-2000) de forma mista – a base de madeira e a estrutura superior de concreto -, e por apresentar problemas estruturais que ofereciam risco de acidente teve que ser interditada pela Prefeitura no final do mês de junho até a preparação do material necessária para a construção da nova ponte. Os vereadores informaram que irão acompanhar as ações da Prefeitura de Alta Floresta para resolver o problema.

