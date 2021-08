Destaques 02/08/2021 16:53 Com apoio da Prefeitura, Águas Alta Floresta lança campanha de consumo consciente Com o mote “Água: A melhor fonte é o seu cuidado”, iniciativa tem como objetivo a conscientização da população quanto à economia de água Foto: Reprodução Em 27 de maio deste ano, o Sistema Nacional de Meteorologia (SNM) emitiu um Alerta de Emergência Hídrica a respeito das perspectivas climáticas para 2021/2022 que indica o período de maio a final de setembro como o de menor volume de chuvas na maior parte da região central do país. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas e Estatísticas (INPE) é a primeira vez que um aviso desta natureza é realizado, reforçando a “importância das previsões meteorológicas na antecipação e na redução de riscos para a população”. Em Alta Floresta, de acordo com o INPE, a probabilidade de chuvas nas próximas semanas é de até 5%. A diretora geral da Águas Alta Floresta, Nilza Marques, explica que para demonstrar à população a necessidade da economia de água neste período de seca, a concessionária produziu conteúdos com orientações básicas e que podem ser seguidas no dia a dia. A ideia é auxiliar os clientes com práticas mais econômicas e sustentáveis e que evitem o desperdício. Compõe também o planejamento, a emissão de boletins informativos com alertas de estiagem, níveis dos reservatórios e locais mais afetadas pelo baixo volume de água. “Em todo o Brasil, os efeitos do período de estiagem já começam a ser sentidos. Estamos passando por altas temperaturas e baixa na umidade do ar e incidência de chuvas, o que para o setor hídrico é preocupante porque gera aumento no consumo ao mesmo tempo em que há menor volume de água para abastecimento. Por este motivo, necessitamos cada vez mais da conscientização da população quanto à economia de água”, destaca. A Águas Alta Floresta conta com o apoio da Prefeitura Municipal, dos colaboradores da concessionária e representantes do grupo de estiagem para a realização da campanha. Entre as ações em conjunto com o órgão municipal está a doação de caixas d’água, para uso doméstico da população, e a instalação de um reservatório flexível que aumentará em 26% a capacidade de reservação de água no município.

