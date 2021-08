Policiais da 2ª Companhia de Matupá (a 695 km de Cuiabá) prenderam nesta segunda-feira (02.08) dois homens de 33 e 42 anos por crime ambiental.

A denúncia descrevia que a dupla teria improvisado um garimpo no leito do Rio Santana, onde é feita a captação de água da cidade. No local, policiais e servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente encontraram três balsas, que estavam em pleno funcionamento dragando a areia no momento em que a equipe chegou.

Diante da ausência de licença ambiental para a extração do minério, os policiais determinaram o desligamento do maquinário e encaminharam os dois homens à Delegacia. Três motores e um frasco com mercurio foram apreendidos.