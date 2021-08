Destaques 04/08/2021 18:07 Redação I Nativa News Acidente entre dois caminhões fecha meia-pista da MT-208 Foto: Divulgação O acidente foi atendido pelo Corpo de Bombeiros pouco após as 10h da manhã desta quarta-feira (04) entre os municípios de Alta Floresta e Nova Monte Verde. Apenas um dos envolvidos foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin, o outro recusou atendimento.

As causas do acidente não foram informadas, o acidente envolveu dois caminhões, um caçamba e um tanque. O condutor do caçamba, que saiu da pista e ficou tombado em uma vala com as rodas para cima, se queixava de dores e apresentava escoriações, recebendo atendimento até o HRAS.

O caminhão tanque tombou e ficou no meio da via, com as rodas para cima. O condutor se recusou a receber atendimento, permanecendo no local para as providências necessárias.

