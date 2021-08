Destaques 04/08/2021 18:21 Seciteci divulga edital para contratação de professores temporários Os interessados poderão se inscrever até domingo (08.08) A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) está com inscrições abertas para a seleção de professores temporários que atuarão em cursos profissionalizantes nas Escolas Técnicas Estaduais (ETE’s). Trata-se do edital complementar para as 43 vagas que não foram preenchidas, por falta de candidatos classificados. As inscrições seguem até o dia 08 de agosto, e, para acessar o edital e se inscrever, acesse AQUI Estes profissionais vão atuar na conclusão de cursos profissionalizantes que estão em andamento, mas foram suspensos por conta da pandemia. Eles irão atender a demanda das Escolas Técnicas Estaduais (ETE’s) de Sinop, Cuiabá, Rondonópolis, Barra do Garças, Diamantino, Tangará da Serra, Lucas do Rio Verde, Alta Floresta e Poxoréu, bem como as unidades fora da sede. As vagas ofertadas são para as áreas de Administração, Informática, Agronomia, Zootecnia, Medicina Veterinária, Enfermagem, Farmácia ou Bioquímica, Ciências Biológicas, Química, Engenharias, Letras e outras especialidades. Os interessados poderão se inscrever até domingo (08.08), pelo site com a documentação exigida em edital, entre elas: diploma ou histórico escolar do curso pós-graduação (se for o caso), RG, CPF, curriculum vitae e comprovante de experiência na área que deseja atuar. A base salarial é a mesma de professores efetivos e segue conforme a carga horária de cada profissional, que pode ser de 20 ou 30h, portanto pode variar de R$2,4 mil a R$7,4 mil, conforme titulação.

Voltar + Destaques