Prefeitura destina R$ 3,3 milhões para construção de unidade escolar em Alta Floresta A concorrência pública prevê a construção da escola municipal de educação infantil Arte de Aprender, que terá capacidade para atender mais de 220 crianças. O valor previsto de investimento é superior a R$ 3,3 milhões e a unidade terá cerca de 1,3 mil metros quadrados, nos padrões do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A unidade será num terreno na avenida Perimetral Rotary Internacional, no bairro Setor E, e será do tipo B, para atender crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. A escolha da empresa será no dia 8 de setembro e terá 480 dias para conclusão dos trabalhos. Consta no memorial descritivo que as escolas tipo B são térreas e tem cinco blocos distintos, sendo administrativo, de serviços, 2 pedagógicos e multiuso. Estes, juntamente com o pátio, são interligados por circulação coberta. Na área externa, ainda há o playground, castelo d'água e estacionamento. No documento, são especificadas as medidas que cada setor deve ter. O administrativo, por exemplo, que é a entrada principal da escola, terá área útil de 124,4 m², com uma sala de secretaria, sala dos professores, almoxarifado, circulações internas, diretoria, recepção, sanitários adultos, e área externa de espera coberta (hall). O de serviços tem 143,8 m², com área externa, buffet, copa, cozinha, depósito de material de limpeza, despensa, lactário, lavanderia, rouparia, duas cozinhas, e vestiários (masculino e feminino). Já o pedagógico 1, conta com 333,3 m², distribuídos em duas salas de alimentação, duas salas para crianças de 0 a 18 meses, duas para alunos de 18 meses a 3 anos, dois fraldários, quatro repousos, dois sanitários e dois solários. O pedagógico 2, terá 203,1 m², com duas salas para alunos de 3 a 4 anos, duas para pré-escola de 4 a 5 anos e 11 meses, dois espaços para repouso e dois solários. O bloco multiuso terá 100,5 m², contando com dois sanitários infantis (fem e masc), dois sanitários adultos, sala telefônica, de energia elétrica, do rack, multiuso, e circulação interna. Os demais espaços, terão 331,7 m², somando pátio coberto, passarela coberta, parquinho e castelo d'água. A unidade ainda deverá ter construção com acessibilidade, com rampa de acesso, piso tátil direcional e de alerta perceptível por pessoas com deficiência visual, além de sanitários para adultos e crianças portadores de necessidades especiais. Na justificativa do certame, consta que a construção se "faz necessária para atender crianças nos primeiros anos de vida, e dar suporte às mães de famílias que precisam trabalhar fora de casa para sustentar seus filhos, proporcionando assim uma melhor qualidade de vida das famílias". Ainda consta que a unidade "é um pedido antigo de toda a sociedade, bem como proporcionar economia ao poder público, no que diz respeito ao pagamento de sua atual locação". Hoje, no "próprio bairro existe demanda significativa de vagas, bem como os bairros vizinhos".

