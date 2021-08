Destaques 06/08/2021 14:32 PARANAÍTA: Cinco pessoas são presas em flagrante com 12 armas de fogo em investigação sobre homicídio Armas apreendidas serão encaminhadas para confronto balístico A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Paranaíta (851 km ao norte de Cuiabá) prendeu em flagrante nesta quinta-feira, 05 de agosto, cinco pessoas por porte e posse ilegal de armas de fogo. Os policiais civis apreenderam 12 armas de fogo durante cumprimento de sete mandados judiciais de busca em uma investigação que apura um homicídio ocorrido no município, no mês de maio deste ano. De acordo com o delegado Antenor Junior Pimentel Marcondes, as armas aprendidas serão importantes para a realização de confronto balístico para se chegar à arma utilizada no homicídio. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Paranaíta e em Alta Floresta, onde também foram detidos os suspeitos em flagrante por portar armas de fogo ilegalmente. A vítima, Fabiano Ribeiro da Silva, 45 anos, foi morta na fazenda onde trabalhava, após ser alvejada por disparos vindos de uma área de mata.O cumprimento dos mandados contou com apoio de equipes das Delegacias da Polícia Civil de Apiacás, Alta Floresta, Colíder e Nova Bandeirantes.

Voltar + Destaques