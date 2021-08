Destaques 07/08/2021 06:31 Lindomar Leal/Assessoria Alta Floresta: vereadora cobra mais agilidade no processo licitatório de materiais de iluminação pública Foto: Divulgação Por estar diretamente vinculada ao bem-estar e segurança da população, a iluminação pública exige maior atenção e investimentos constantes do poder público. Este é um dos setores que têm sido acompanhado de perto pela vereadora Ilmarli (PT), que está cobrando mais agilidade no processo licitatório de materiais destinados a reparos, bem como um planejamento de manutenção do setor. "Hoje, temos problemas nos mais variados pontos da cidade e isso se resolve com um planejamento através de uma planilha por setor”, observou a Vereadora. A necessidade de um plano de ação está alinhada com a identificação dos problemas que ocasionam a interrupção da iluminação em determinados pontos da cidade. Na visão da vereadora Ilmarli, as vistorias noturnas são primordiais para localizar de forma precisa estes problemas. "Durante o dia as possibilidades de verificação dos problemas de iluminação pública se tornam menores, a não ser quando as pessoas se utilizam do telefone para reclamar, para fazer a denúncia. Então, é necessário que o setor responsável percorra a cidade no período noturno com condições de verificar in loco as reais necessidades de reparos e manutenção da iluminação pública. A morosidade das licitações implica nas inúmeras reclamações da população, não somente nesse setor como também em outros a exemplo da educação", ressaltou Ilmarli.

Voltar + Destaques