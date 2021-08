Destaques 07/08/2021 07:23 Arão Leite/J. Cidade MT-325: Porto de Areia vira canteiro de obra para construção de ponte no Teles Pires em AF O município de Alta Floresta começa a ver se tornar realidade, um grande empreendimento que vai ajudar alavancar ainda mais o agronegócio. Uma ponte de 580 metros de extensão na Rodovia MT-325, no Porto de Areia, Rio Teles Pires. A obra na verdade já começou seus primeiros passos há mais de 60 dias, com uma equipe fazendo análise de solo, sondagens no fundo do rio, vendo que tipo de material será perfurado onde ficarão os pilares.

O material foi enviado para laboratório em Cuiabá e essa semana já chegou um grande volume em máquinas como trator, rebocador, caminhões, muitos aparelhos e ferramentas, além de operários para uma nova etapa da obra de R$ mais de 22 milhões de reais (R$ 22.077,000,00).

A construtora Arte Leste, empresa do estado do Paraná e que já construiu muitas pontes por todo o Brasil, é a responsável pela execução dos trabalhos e conforme o encarregado geral, Sandro Santana Pereira, que atua no ramo há 21 anos, a ponte será entregue no prazo de 1080 dias. “Com certeza”, assegurou ele na tarde de quinta-feira quando acompanhava o presidente da Câmara de Alta Floresta na visita pelo local onde é feita a limpeza e montada uma usina de concretagem.

“Pelo que temos informações, a empresa é uma das melhores do Brasil e nós vamos fazer questão de acompanhar esses trabalhos do início ao fim”, disse o vereador Tuti, ao comentar de forma otimista que o empreendimento significa desenvolvimento. “Em tudo vai melhorar. Aqui é uma área onde passa o leite, o boi, grão, a madeira e com certeza a ponte facilitará muito aos produtores que precisam de melhor infraestrutura”, analisou.

Um grande alojamento já foi montado para os operários que ainda são poucos, cerca de 10, mas conforme Sandro, no auge dos trabalhos de construção da ponte haverá ali pelo menos 100 trabalhadores e que boa parte dessa mão de obra será da região.

A verba para a construção da ponte foi conseguida através do Fundo Estadual de Transporte e Habitação. O engenheiro Jorge Moura Matos será o fiscal da obra através da Secretaria de Estado de Infraestrutura para vistoriar e fiscalizar a obra que terá 8,80 de largura por 580 de extensão.

