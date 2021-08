Neste domingo (8) encerram as inscrições para o Processo Seletivo 2021/2, para ingresso na Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) no segundo semestre deste ano. Esta edição oferta 2.570 vagas em 62 cursos, distribuídos em 12 municípios do Estado.

As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas até 8 de agosto, domingo.

O edital pode ser acessado clicando aqui.

As inscrições podem ser realizadas clicando aqui.

ENEM ANTERIORES

Poderão participar deste Seletivo todos os interessados que tenham realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nas edições 2016, 2017, 2018, 2019 ou 2020, e que tenham obtido nota mínima de 200 pontos na Redação da edição apresentada pelo candidato.

No ato da inscrição, o candidato deverá marcar qual opção do curso, câmpus e categoria de cotas ao qual pretende concorrer, além de anexar fotografia e o boletim de desempenho no Enem.

O boletim poderá ser obtido clicando aqui.

Basta informar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a senha do candidato.

O processo seletivo terá duas fases: a primeira será o desempenho no Enem, e a segunda será a análise da documentação e o procedimento de verificação.

CURSOS E CÂMPUS

Esta edição apresenta três turmas únicas de oferta especial em Cuiabá: uma turma de bacharelado em Engenharia de Produção Agroindustrial, uma turma de Tecnologia em Gestão Pública e uma turma de Tecnologia em Gestão de Negócios e Inovação.

O curso de Engenharia terá aulas no período noturno de segunda a sexta-feira e no período diurno aos sábados. Já os cursos de Tecnologia serão no período noturno.

Também será ofertado o curso de bacharelado em Agronomia no município de Querência. O curso é em período integral.

Além dos cursos em Cuiabá e Querência, esta edição também oferta cursos em Alta Floresta, Barra do Bugres, Cáceres, Diamantino, Juara, Nova Mutum, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Sinop e Tangará da Serra.

COTAS

Além das cotas para alunos oriundos de escolas públicas, dentro das quais estão inseridas cotas para indígenas e para estudantes pretos ou pardos, a Unemat também passou a incluir reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD) a partir do ano passado.

RESULTADO

As inscrições deferidas serão publicadas no dia 9 de agosto, com a divulgação do desempenho preliminar da primeira fase no dia 12 e a divulgação do resultado preliminar da segunda fase no dia 27.

O resultado final será publicado no dia 1º de setembro, com matrículas de 2 a 9 de setembro.

As aulas para os aprovados iniciam no dia 13 de setembro.

Todas as informações sobre as etapas do Vestibular e seus editais podem ser acessadas em: www.unemat.br/vestibular.

CONFIRA QUAIS SÃO OS NOSSOS CURSOS

- Administração: Diamantino, Juara, Nova Mutum, Sinop e Tangará da Serra

- Agronomia: Alta Floresta, Cáceres, Nova Mutum, Nova Xavantina, Querência e Tangará da Serra

- Arquitetura e Urbanismo: Barra do Bugres

- Ciência da Computação: Barra do Bugres e Cáceres

- Ciências Biológicas: Alta Floresta, Cáceres, Nova Xavantina e Tangará da Serra

- Ciências Contábeis: Cáceres, Nova Mutum, Sinop e Tangará da Serra

- Ciências Econômicas: Sinop

- Direito: Alta Floresta, Barra do Bugres, Cáceres, Diamantino e Pontes e Lacerda

- Educação Física: Cáceres e Diamantino

- Enfermagem: Cáceres, Diamantino e Tangará da Serra

- Engenharia Civil: Nova Xavantina, Sinop e Tangará da Serra

- Engenharia de Alimentos: Barra do Bugres

- Engenharia de Produção Agroindustrial: Barra do Bugres e Cuiabá

- Engenharia Elétrica: Sinop

- Engenharia Florestal: Alta Floresta

- Geografia: Cáceres e Sinop

- História: Cáceres

- Jornalismo: Tangará da Serra

- Letras: Cáceres, Pontes e Lacerda, Sinop e Tangará da Serra

- Matemática: Barra do Bugres, Cáceres e Sinop

- Medicina: Cáceres

- Pedagogia: Cáceres, Juara e Sinop

- Sistemas de Informação: Sinop

- Tecnologia em Gestão Pública: Cuiabá

- Tecnologia em Gestão de Negócios e Inovação: Cuiabá

- Turismo: Nova Xavantina

- Zootecnia: Pontes e Lacerda

CONFIRA ONDE ESTÃO NOSSOS CURSOS

- Alta Floresta: Agronomia, Ciências Biológicas, Direito e Engenharia Florestal

- Barra do Bugres: Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Direito, Engenharia de Produção Agroindustrial, Engenharia de Alimentos e Matemática

- Cáceres: Agronomia, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Educação Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Medicina e Pedagogia

- Cuiabá: Engenharia de Produção Agroindustrial, Tecnologia em Gestão Pública e Tecnologia em Gestão de Negócios e Inovação

- Diamantino: Administração, Direito, Educação Física e Enfermagem

- Juara: Administração e Pedagogia

- Nova Mutum: Administração, Agronomia e Ciências Contábeis

- Nova Xavantina: Agronomia, Ciências Biológicas, Engenharia Civil e Turismo

- Pontes e Lacerda: Direito, Letras e Zootecnia

- Querência: Agronomia

- Sinop: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Sistemas de Informação, Geografia, Letras, Matemática e Pedagogia

- Tangará da Serra: Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Ciências Biológicas, Enfermagem, Engenharia Civil, Jornalismo e Letras