Destaques 08/08/2021 08:36 Redação I Nativa News Duas pessoas morrem e três ficam feridas em acidente na MT-320 entre Colíder a Nova Santa Helena Foto: Reprodução O acidente aconteceu pouco após às 15h neste sábado (07). O veículo era ocupado por cinco pessoas, entre elas uma criança, o condutor e uma das passageiras faleceu no local. O caso foi registrado e as causas do acidente devem ser apuradas. Conforme registro da concessionária Via Brasil, responsável pela manutenção da rodovia, o veículo Classic seguia sentido Colíder a Nova Santa Helena, nas proximidades do cortume o condutor perde o controle da direção saindo da pista, se chocando contra árvores. Corpo de Bombeiros foi acionado, o condutor do veículo e uma passageira, identificados como Isaias Nascimento Silva e Emilia Correa, faleceram com o impacto. Outros três ocupantes do veículo ficaram presos às ferragens, sendo realizado a retirada pelo Corpo de Bombeiros e levados ao hospital em estado grave. O acidente foi registrado e as causas devem ser apuradas pela Polícia Judiciária Civil.

