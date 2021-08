Destaques 09/08/2021 06:09 Prefeitura de AF anuncia vacinação contra Covid de pessoas a partir de 30 anos e 2ª dose coronavac Nesta segunda-feira (9), será realizado aplicação da segunda dose da CoronaVac (Butantã) e no dia 10/08, será vacinada as lactantes que estão amamentando bebês de 1 a 2 anos Foto: Reprodução O secretaria de Saúde, divulgou neste final de semana a vacinação contra a Covid-19 para novos grupos, a partir de 30 a 35 anos vacinarem. Lembre-se, leve um documento original com foto e se possível, a caderneta de vacinação. É importante as pessoas que forem se vacinar levar o comprovante de residência, e ter realizado o cadastro no site. (caso não realizou clique nesse link https://www.altafloresta.mt.gov.br/artigo/cadastro-para-vacinacao-pessoas-de-18-a-59-anos )

haverá aplicação da segunda dose agendada no dia 09/08 da CoronaVac (Butantã) e no dia 10/08, será vacinada as lactantes que estão amamentando bebês de 1 a 2 anos (favor levar certidão de nascimento) e os trabalhadores das indústrias que já estão agendados para esse dia.

O ponto de Vacinação será no Ginásio de Esportes, não será Drive-Trhu, você pode se deslocar até lá com seu veículo, estacionar e adentrar no Ginásio de esportes , toda uma estrutura será preparada para atender o público e as doses serão aplicadas dentro do ginásio, com organização de pessoas por praças, que serão higienizadas constantemente e senha para organizar os atendimentos.





